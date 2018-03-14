Aykut Kocaman derbide Volkan Demirel'e şans verecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni için son kararı verdi!

Yeni Malatyaspor maçıyla kaledeki formasını Carlos Kameni'den geri kalan Volkan Demirel, hafta sonu Galatasaray ile oynanacak dev derbide de ilk 11'de yer alacak.

FENERBAHÇE'DE BİRİNCİ KALECİ BELLİ OLDU

Bundan sonrası için Volkan Demirel'i as kaleci olarak belirleyen Aykut Kocaman, Carlos Kameni'nin ise sezonun geri kalanında yedek kaleci olmasını planlıyor. Fenerbahçe'de birinci kaleci konumuna gelen Volkan Demirel, kritik Galatasaray derbisinde de forma giyerek büyük heyecana ortak olacak.

Volkan Demirel, kariyeri boyunca Kadıköy'de çıktığı 27 derbiden hiçbirini kaybetmedi

VOLKAN DEMİREL'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

36 yaşındaki Volkan Demirel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı. Sadece 4 maçta gol yemeyen tecrübeli eldiven, bu süreçte %62 kurtarış yüzdesi elde etti. 15 yıldır sarı lacivertli kulüpte forma giyen Volkan Demirel'in kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

(Futbol Arena)