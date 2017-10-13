Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aykut Kocaman, Fenerbahçe Yönetimi'nden kaleci Volkan Demirel için yeni sözleşme talep etti

Aykut Kocaman, hatalı goller yediği için yedeğe çekilen Volkan Demirel için, 'Kafası rahat değil. Kendisinden vazgeçildiğini düşünüyor' diyerek yönetimden tecrübeli kaleci ile yeni sözleşme yapılması talep etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de sezona çok kötü başlayan ve formasını Carlos Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'le teknik direktör Aykut Kocaman bir görüşme yaptı.
 
Kendisine, Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu söyledi, yaşananları bir kenara bırakarak çalışmaya devam etmesini istedi. Kocaman, Volkan'a söylemedi ama yöneticilerle yaptığı görüşmede kaptan için yeni sözleşme talep etti. Sarı-lacivertli hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede Volkan için, "Kendisinden vazgeçildiğini düşündüğü için özgüveni düşük. Emre Belözoğlu'nun başına gelenin kendisinin de başına geleceğine inanıyor. Kendisine yeni bir sözleşme verirsek, bambaşka Volkan olarak dönecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi. Yönetimin Kocaman'a verdiği yanıt ise, "Bu konuyu gündeme alacağız" şeklinde oldu.
 
LİDERİ KALMADI
Sezon başında sözleşmesi sadece 1 yıl uzatılan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 16'ncı sezonunu yaşıyor. 27 Ekim'de 36 yaşına basacak olan kaptan yedek soyunduğu için sarı-lacivertli takımda saha içinde liderlik sorunu yaşanıyor. İkinci kaptan Mehmet Topal ilk 11'de sahada olduğunda bu görevi üstleniyor; ancak son dönemde Topal da yedeğe düştü, Fenerbahçe'de kaptanlık sorunu daha da derinleşti.
 
Fotomaç

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahramankazan'da hastanede silahlı saldırı

Kahramankazan'da hastanede silahlı saldırı

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

Üniversite sınavı resmen değişti! İşte yeni sistem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA