Aykut Kocaman, Fenerbahçe Yönetimi'nden kaleci Volkan Demirel için yeni sözleşme talep etti

Fenerbahçe'de sezona çok kötü başlayan ve formasını Carlos Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel'le teknik direktör Aykut Kocaman bir görüşme yaptı.

Kendisine, Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu söyledi, yaşananları bir kenara bırakarak çalışmaya devam etmesini istedi. Kocaman, Volkan'a söylemedi ama yöneticilerle yaptığı görüşmede kaptan için yeni sözleşme talep etti. Sarı-lacivertli hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede Volkan için, "Kendisinden vazgeçildiğini düşündüğü için özgüveni düşük. Emre Belözoğlu'nun başına gelenin kendisinin de başına geleceğine inanıyor. Kendisine yeni bir sözleşme verirsek, bambaşka Volkan olarak dönecektir" ifadelerini kullandığı bildirildi. Yönetimin Kocaman'a verdiği yanıt ise, "Bu konuyu gündeme alacağız" şeklinde oldu.

LİDERİ KALMADI

Sezon başında sözleşmesi sadece 1 yıl uzatılan Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 16'ncı sezonunu yaşıyor. 27 Ekim'de 36 yaşına basacak olan kaptan yedek soyunduğu için sarı-lacivertli takımda saha içinde liderlik sorunu yaşanıyor. İkinci kaptan Mehmet Topal ilk 11'de sahada olduğunda bu görevi üstleniyor; ancak son dönemde Topal da yedeğe düştü, Fenerbahçe'de kaptanlık sorunu daha da derinleşti.

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