Aykut Kocaman: Galatasaray'ı yenip döneceğiz

İşte Aykut Kocaman'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamaları:

Akhisar maçının izlerini izlemek zorundaydık. Bir şey söylenemeyecek maçlardan bir tanesiydi. Hem o maçın izlerini silmek hem de ileriye atılmamız için kazanmamız gerekti. Kuvvetli bir başlangıç oldu. Malatyaspor da buna karşılık verince açıklar verdiler. Bu da bizim istediğimiz bir şeydi. İkinci yarının ortalarında biraz oyundan çıktık ve oyunun ritmi düştü.,

DERBİ YORUMU

Düşüncelerimizi gerçekleştirip dönmek için elimizden gelen çaba göstereceğiz. Bu maç üzerimizdeki ölü toprağını atmamız için önemliydi.. Galatasaray maçına odaklanacağız, istediğimiz sonucu alıp geleceğiz... Son derece kuvvetli bir takım ,sezona da iyi başladıklar ama bizim puana daha çok ihtiyacımız var. Galatasaray maçına gideceğiz, oynayacağız, kazanma inancını hiçbir zaman kaybetmeden, kazanarak döneceğiz.