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Aykut Kocaman ile Ahmet Nur Çebi arasında tartışma! 'Ayıp olmuyor mu başkan?'

Fenerbahçe’nin hocası Kocaman ile Beşiktaş 2. Başkanı Çebi’nin koridorda tartıştığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin hocası Kocaman ile Beşiktaş 2. Başkanı Çebi’nin koridorda tartıştığı öğrenildi.

İşte o diyalog... 

Çebi ile Kocaman...

Haftaya damgasını vuran Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının tatil edilmesinin ardından soyunma odası civarında iki önemli isim, ağız dalaşına girdi. Olayın aktörlerinden biri Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Aykut Kocaman, diğeri ise Siyah-Beyazlılar’ın İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’ydi.

Ülker Stadı’ndaki tansiyonu son derece yüksek gecede hem Kocaman hem de Çebi, kendilerini haklı görüp, yüksek sesli bir diyalog içine girdi.

İşte o konuşmalar:

-Aykut Kocaman: Maçta eksik kaldıktan sonra avantaj Fenerbahçe’ye geçti. Bu yüzden böyle davranıyorsunuz.

- Ahmet Nur Çebi: Aykut hocam, burada utanması gereken biz değil, sizsiniz.

- Kocaman: Yaptığınız gerçekten ayıp. Eleneceğinizi anladınız ve hem sahayı hem de olayları körüklüyorsunuz.

- Çebi: Neden böyle yapıyorsunuz, anlamış değiliz. Biz Beşiktaş olarak buraya misafir olarak geldik.

- Kocaman: Ben, bizden kaynaklı bir durum olduğuna inanmıyorum.

- Çebi: Yapma hocam. Yan tarafta hem hocan hem de ağabeyin Şenol Güneş bu durumda iken, senin bu sözleri söylemen ilginç.

- Kocaman: Bunları planlı ve bilinçli yaptığınızı düşünüyorum. Ayıp olmuyor mu Ahmet Başkan?

- Çebi: Çıkan olaylar belli. Senin böyle konuşman ayıp. Siz, bizim stada gelseydiniz, böyle mi davranırdık!

- Kocaman: Mehmet Topal’ın, Hasan Ali’nin başına neler atıldı ama yine de çıktık, oynadık.

- Çebi: Sen özür dileyeceğine, hala neden bahsediyorsun. Kupanın derdine düşmüşsün, başka söyleyecek bir şeyim yok.

(Fanatik)

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