Aykut Kocaman, Janssen ve Soldado'yu beraber oynatacak

ROBIN van Persie’nin bitmek tükenmez sakatlıkları yüzünden bir süredir forvet arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, transferin son gününde bombayı patlattı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın istediği doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde F.Bahçe, Tottenham’ın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Hollandalı forvet Vincent Janssen’i 1 yıllığına kiraladı.

DÜN sabah saatlerinde İstanbul’a ayak basan Janssen, ayağının tozuyla FB TV’ye ilk röportajını verdi. “Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Bu transferin benim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok büyük ve güzel bir kulübe geldim. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım” diyen 23 yaşından santforu havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

22 MİLYON EURO!

PREMIER Lig ekibi Tottenham, Janssen’i geçen sezon AZ Alkmaar’dan 22 milyon Euro gibi yüksek bir bonservisle kadrosuna katmıştı. İngiltere’de geçen yıl 27 karşılaşmada süre alan oyuncu oyuna genelde son dakikalarda dahil oldu. Takımına 2 gol, 2 de asistlik katkı sağlayan sol ayaklı forvetin yıldızı 2 sene önce parladı. 2015-16’da 49 mücadelede 32 kez ağları sarsan Janssen, Hollanda Milli Takımı’nın da golcüsü konumunda.

MEHMET Topal ve Josef De Souza’yı birlikte oynattığı için hakkında ‘Defansif hoca’ yorumları yapılan teknik direktör Aykut Kocaman, ilerleyen haftalarda bu imajı silecek hamleler yapmayı planlıyor. Janssen’in gelişiyle forvet hattında hamle şansı artan başarılı teknik adam, yeni transferler takıma tam anlamıyla adapte olduğunda çift forvetli sisteme geçiş yapacak.

SOLDADO ve Janssen’in tamamlayıcı forvetler olduğunu düşünen ve bu sebepten ikisini aynı anda sahaya sürdüğü zaman verimlerinin de artacağına inanan Kocaman, orta sahada bir kişiden vazgeçmek zorunda kalacak. Kimin keseceğine önümüzdeki günlerde karar verecek olan teknik heyet, bu operasyon için en az 2-3 hafta daha bekleyecek.

(Şampiy10)