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Aykut Kocaman kalan haftalarda tamamen ofansif bir diziliş planlıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ligin son dönemeci için farklı bir sistem kurguluyor. Kalan sekiz maçın tamamını kazanmak zorunda olduklarının altını çizen kocaman, tamamen ofansif bir diziliş planlıyor.

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Kale, savunma ve ön libero pozisyonlarında değişiklik düşünmeyen tecrübeli teknik adam ofans ve hücum hattını ise baştan yaratacak. Ön liberoda görev yapan Mehmet Topal - Josef De Souza ikilisinin önünde Mehmet Ekici'ye forma verecek olan Aykut Kocaman'ın, Ekici'yi 10 numara pozisyonunda serbest oyuncu olarak görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi.

Orta sahanın kanatlarında Giuliano ve Mathieu Valbuena'yı ilk on birde sahaya sürmeyi planlayan Kocaman, ileride de tek forvet pozisyonunda Roberto Soldado'yu sahaya sürecek.

Rakip üzerinde baskı kuracak bir sistem düşünen Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bundan sonra kaybedecek bir puanlarının bile olmadığını ve tüm maçları kazanmaları gerektiği vurgusunu yaptı.

Fenerbahçe gibi oynadıkları takdirde sekiz maçlık bir seri yakalamamaları için bir neden olmadığını söyleyen Kocaman, 24 puanın kendilerini büyük ihtimalle şampiyonluğa taşıyacağı vurgusunu yaptı.

Sarı lacivertlilerde İsmail Köybaşı'nın da takıma katılması ile tek sakat Vincent Janssen kaldı. Hollandalı golcünün Kayserispor maçından sonra takıma dönmesi bekleniyor.

(beinsports)

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