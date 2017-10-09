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Aykut Kocaman, morali bozuk olan Roberto Soldado'ya özel ilgi gösteriyor

Fenerbahçe'de teknik heyet, formsuzluğu nedeniyle zor günler geçiren Roberto Soldado'yu kazanmak için çabalıyor.

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Habertürk'ün haberine göre, İspanyol yıldız zaman zaman forma giydiği maçlarda ilerisi için umut veren bir görüntü sergilese de bir türlü gol atamayınca moral motivasyonu düşmeye başladı. Öyle ki tecrübeli yıldız Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde altyapı karmasıyla oynanan ve 5-0 as takımın galibiyetiyle biten maçta da moral açısından yerlerde süründüğünü açıkça gösterdi. Bu maçta Giuliano (2), Aatif (2) ve Fernandao golleri sıralarken Soldado son derece kolay pozisyonları bile gole çeviremedi. Her kaçırdığı pozisyon sonrasında da moralmen daha da çöktü. Bu durum da teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmaylarını fazlasıyla rahatsız etti.

AYKUT KOCAMAN KAZANMAK İSTİYOR

Teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcıları Roberto Soldado’yu kazanmak için kolları sıvamış vaziyetteler... İspanyol oyuncu ile yapılan görüşmeler ve moral takviyesiyle onu havaya sokmaya çalışıyorlar. Teknik heyet golcü oyuncuyu kazanmak için her yola başvurmakta kararlı. Bunun için de Evkur Yeni Malatyaspor ile Kadıköy’de oynanacak olan maçta Soldado’nun kendini bulması için ilk on birde sahaya sürmeyi planlıyorlar.

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