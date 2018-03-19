Aykut Kocaman öğrencilerinden 8'de 8 istedi

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman oyuncularına salı gününe kadar kafa olarak rahatlamaları için izin verirken, şampiyonluk için son ana kadar mücadele etmeleri konusunda oyuncularına telkinde bulundu.

Üstlerinde rakiplerinin birbirleri ile maçları olduğunu hatırlatan Kocaman, kendi kaderlerini belirleme fırsatını yitirmelerine rağmen, kalan 8 maçı kazanmaları halinde şanslarının olacağının altını çizdi.

Ligin ilk yarısında olduğu gibi son bölümde seri yakalayabilecek güçte olduklarının altını çizen Kocaman,bunu taraftarlara borçlu olduklarını söyledi.

Sarı Lacivertlilerde milli aranın ardından Janssen ve İsmail Köybaşı'nın da tedavilerini tamamlayarak takıma dönmeleri bekleniyor.

Aykut Kocaman'ın takım kurgusunda da bazı değişiklikler planladığı ve bunları milli arada hayata geçirmeyi düşündüğü bildirildi.

Kayseri deplasmanı ile başlayacak maratonda ligi ellerinden geldiğince yukarıda bitirerek önce şampiyonluk olmazsa önümüzdeki yıl Avrupa Kupaları fikstürü konusunda avantaj elde edilmesi planlanıyor.

(beIN Sports)