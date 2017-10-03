Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi
Akhisar - Fenerbahçe maçından sonra hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösteren Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi.
Akhisar deplasmanında 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi.
İşte TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;
Hukuk Müşavirliği'nce 03.10.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş Kulübü futbolcusu ALPER POTUK' un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN' nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu DELVIN CHANEL NDINGA' nın 30.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabaasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS TZAVELLAS' ın 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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