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Aykut Kocaman uzun boylu ve hareketli bir golcü daha istiyor

Van Persie’nin sürekli sakatlık problemi yaşadığını, Fernandao’nun hazır hale gelmesinin zaman alacağını, Soldado’nun da merkez santrfor olmadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, uzun boylu ve hareketli bir gol ayağına ihtiyaç duyuyor.

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F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımının bir santfora daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Daha önce ileride elindeki alternatifsizlik sebebiyle genç Ahmethan Köse’yi görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, yönetimle bu konuda bir görüşme yaparken “Robin van Persie bir var, bir yok. Sürekli sakatlık problemi yaşıyor ve bu nedenle sürekliliği yok. Fernandao ağır ve talihsiz bir sakatlık yaşadı. Takımla çalışmalara yeni başladı. Tam olarak hazır duruma gelmesi zaman alacak. Soldado da tam anlamıyla bir merkez santrfor değil. Onun yanında oynayabilecek, biraz daha uzun boylu ve daha hareketli bir golcüye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. 
 
‘SORUN İLERİDE’
 
 BU sözlerle sarı-lacivertli idarecileri transfere ikna eden Aykut Hoca, Avrupa Ligi play-off turunda Vardar ile oynanan rövanş öncesi düzenlediği basın toplantısında da “F.Bahçe’nin temel problemi, oyuna bakış ve öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntısı” demişti. 
 
Öte yandan bu sezon Kanarya’da Ahmethan 5, Van Persie ve Soldado da 4’er maçta forma giydi ve bu oyuncular gol üretemedi. (Şampiy10)

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