Aykut Kocaman, Volkan Demirel'i orta sahada oynattı
Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, moralsiz öğrencisi Volkan Demirel'i antrenmanda orta sahada oynattı.
Fenerbahçe'nin yapılan son antrenmanında ilginç bir olay yaşandı. Aykut Kocaman, son günlerde morali iyice dip yapan Volkan Demirel'i antrenmanda orta sahada oynattı.
Bu değişikliğin ardından orta sahadaki yeteneklerini gösteren Volkan Demirel izleyenlere, 'Futbolcu da olabilirmiş' dedirtti. Kısa süreli bu değişikliğin ardından tekrar kalesine dönen Volkan, hocasına teşekkür etti
Volkan Demirel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 8 gol yedi ve maç başına 2 gol yeme ortalamasıyla sezona devam ediyor.
(Fanatik)
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