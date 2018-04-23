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Aykut Kocaman: Yakın zamanda köklü bir karar alacağım

Aykut Kocaman, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakkında konuşurken, şaşırtan bir itirafta da bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor maçının ardından olaylı derbi hakkında konuşurken, tarih vermeden futbola veda edebileceğini dile getirdi.

Aykut Kocaman, hakkında çıkan bazı iddialar nedeniyle bazı basın mensuplarına tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adam açıklamasının sonunda, futbola veda edebileceğinin sinyallerini ''Buradaki her soruya saygıyla cevap vermeye çalışıyorum. Ben bu sezon başında özellikle olayları, insanları ayırmak için söylüyorum bunları. Futbola bakışımın farklı olduğunu söyledim. Benden farklı düşünenlere saygı duyuyorum, yanlış buluyorum ama dinlemeye, tartışmaya hazırım. Sizler de bir kurumu temsil ediyorsunuz. Ama sizin kurumunuz içinde de öyle tipler var ki, o zirzoplar hayatımda hiçbir zaman olmayacaklar. Ben birkaç zaman içinde zaten futboldan ayrılacağım. Herkese saygı göstermeye çalışıyorum ama o zirzoplara maalesef. Futbol dünyamızı kirleten zihinler bu zihinler. Futbolun bu berbat ortamında çalışmaktan memnun değilim. Yakın zamanda köklü bir karar alacağım kendimle ilgili'' ifadelerini kullandı.

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