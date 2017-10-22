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Aykut Kocaman'dan Gomis uyarısı

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis için oyuncularını uyaran Aykut Kocaman, 'Oyun stili tıpkı bana benziyor. Vücudunu, özellikle kalçasını iyi kullanıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Onun pas almasını engelleyin' talimatını verdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaparken, özellikle rakibin golcüsü Bafetimbi Gomis için dikkatli olunmasını istedi.
 
Talebelerinden Gomis'e adım attırmamalarını isteyen usta çalıştırıcı, siyahi oyuncunun oyun stilini kendi futbolculuğuna benzeterek "Kalçasını çok iyi kullanan bir forvet ile karşı karşıyayız. Ben de böyleydim. Vücudunu o kadar etkili kullanıyor ki, etrafında iki üç rakibi bile olsa kaleyi görebiliyor...
 
Hava toplarında...
Pas almak istediği anlarda kalçasını size dayayıp topu korumaya ya da faul almaya çalışacak. Bu anlarda çok dikkatli olup ona nefes bile aldırmayın" uyarıları yaptı.
 
Kocaman, Gomis'in hava toplarındaki tehlikesinden de bahsedip "Böyle anlarda rakibin sıçramasını bekliyor. Ayakta kalarak rakibini indirip asist yapıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Siz de ayakta kalmaya çalışın" diye konuştu.

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