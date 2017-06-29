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Aykut Kocaman'dan Robin van Persie'ye: Sen büyük bir golcüsün. Bu sezon yeni bir başlangıç yapalım

Yuvaya dönen Aykut Kocaman ile geçen sezon potansiyelini tam olarak yansıtamayan Robin van Persie, kritik bir görüşme gerçekleştirdi! İşte detaylar...

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Aykut Kocaman’ın ilk antrenman öncesi özel konuştuğu Robin van Persie, “Sen büyük bir golcüsün. Bu sezon yeni bir başlangıç yapalım” sözleriyle motive oldu.

Önceki gün Samandıra’da yeni sezon için toplanan Fenerbahçe’nin ilk antrenmanında Robin van Persie’nin neşeli tavırları herkesin dikkatini çekti. İki yıldır pek mutlu bir görüntü vermeyen Hollandalı oyuncunun, arkadaşlarına espriler yapması, sürekli gülmesi gözlerden kaçmazken, bunun nedeninin Aykut Kocaman ile yaptığı görüşme olduğu öğrenildi.

Daha önce, “Van Persie gibi golcü bulmak zor” diyen Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü, oyuncusuyla yaptığı özel görüşmede, “Sen gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisin. Burada olman bizim için bir şans.

Bu sezon hem senin, hem bizim için yeni başlangıç olsun” dedi. Hollandalı yıldız da Kocaman’a teşekkür ederken, “Tatil yaparken de çalıştım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Daha yararlı olacağım” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda farklı bir Van Persie izleyebiliriz.

Hürriyet

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