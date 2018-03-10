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Aykut Kocaman'ın en büyük talihsizliği Mehmet Ekici!

Aykut Kocaman’ın yaşadığı şanssızlıklara birçok sakatlık da eşlik etti.

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Aykut Kocaman’ın yaşadığı şanssızlıklara birçok sakatlık da eşlik etti. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Ekici’nin takıma tam anlamıyla çok geç katılması.

Sezon başında orta sahada büyük önem arz eden tecrübeli orta saha, bir türlü sakatlıkları yenemedi. Aykut Kocaman’ın tarzını çok sevdiği yıldız futbolcu resmen sezon açıldığından beri tam randıman sağlayamadı. Mart ayına kadar takımdan hep bir neden dolayı uzak kalan Ekici, orta sahada hep eksikliği çekilen çift yönlü isim olarak görülüyordu. Aykut Kocaman, sakatlıklar nedeniyle çok güvendiği bu transferini de kullanamadı.

Savunma değişiyor

Teknik direktör Aykut Kocaman son maçta savunmada yapılan hatalar sebebiyle bu bölgeye çare düşünüyor. Luis Neto’nun ilk 11’e girip Skrtel ya da Neustadter’den birinin kulübeye gelme ihtimali buluyor. Kocaman’ın top oyuna sokmakta sıkıntı yaşayan ve sakatlıktan yeni çıkan Skrtel’i kulübeye çekme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi. 

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