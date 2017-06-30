Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aykut Kocaman'la görüşen Ozan Tufan takımda kalıyor

Fenerbahçe'de satış listesine konan Ozan Tufan'ın takımda kalma ihtimali yüzde 90'lara yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de Portekiz'e transfer olacağı iddia edilen Ozan Tufan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sezon öncesi tatilini yarıda kesip Samandıra'daki idmanlarda hazır bulunan genç futbolcu Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ozan Tufan, Aykut Kocaman'a takımda kalmak istediğini belirtip, bu sezon için faydalı olabileceğini iletti. Portekiz'de yürütülen transfer çalışmalarından da beklenen sonuç çıkmayınca Aykut Kocaman, 22 yaşındaki futbolcuyu kampa götürme kararı aldı.

Monaco'dan sağ bek olarak transfer edilen Dirar'ın sağ ön bölgede de forma giyme ihtimaliyle, Ozan'ın en azından orta saha ve sağ bek bölgesinde iyi bir yedek olabileceği ihtimalini düşünen Kocaman, oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etme kararı aldı. (Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

'ClearScan' Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

Otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA