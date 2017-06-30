Aykut Kocaman'la görüşen Ozan Tufan takımda kalıyor

Fenerbahçe'de Portekiz'e transfer olacağı iddia edilen Ozan Tufan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sezon öncesi tatilini yarıda kesip Samandıra'daki idmanlarda hazır bulunan genç futbolcu Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ozan Tufan, Aykut Kocaman'a takımda kalmak istediğini belirtip, bu sezon için faydalı olabileceğini iletti. Portekiz'de yürütülen transfer çalışmalarından da beklenen sonuç çıkmayınca Aykut Kocaman, 22 yaşındaki futbolcuyu kampa götürme kararı aldı.

Monaco'dan sağ bek olarak transfer edilen Dirar'ın sağ ön bölgede de forma giyme ihtimaliyle, Ozan'ın en azından orta saha ve sağ bek bölgesinde iyi bir yedek olabileceği ihtimalini düşünen Kocaman, oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etme kararı aldı. (Skorer)