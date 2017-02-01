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Aubameyang ayrılığı ve gideceği takımı açıkladı!

Aubameyang, transfer söylentileri hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu, sezon sonunda ayrılacağını açıklarken, gitmek istediği takımı da açıkladı.

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Pierre-Emerick Aubameyang, transfer olacağı takımı söyledi! Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu, bir üst seviyeye çıkmak için sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklarken, Real Madrid’e transfer olmak istediğini belirtti.

Real Madrid'in hayali olduğunu vurgulayan Pierre-Emerick Aubameyang, “Bir sonraki seviyeye geçmek istiyorum, bu yaz ayrılmam lazım. Real Madrid hayalimdeki kulüp ama transferim hakkında çok ses var.” açıklamasında bulundu. Gabonlu golcünün Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki Gabonlu golcünün en az 80 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olacağı iddia ediliyor. Aubameyang, bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıkarken 16 gol kaydederek, maç başı 1 gol ortalamayla mücadele etti.

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