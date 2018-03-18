Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Tek bir pozisyonla beraberliğe razı olduk

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Verdiğimiz tek bir pozisyonla maçın berabere bitmesine razı olduk." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bakkal, Göztepe'nin ligin en iyi ekipleri arasında yer aldığını belirterek, takımının özellikle ilk yarıdaki üretkenliğinin, kaçırdıkları gollerin ve direkten dönen topun önemli olduğunu belirtti.

Maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını aktaran Bakkal, "İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerin ardından oyuna giren oyuncuların katkıda bulunması, takımın tekrar gol pozisyonu ve skoru değiştirme çabasından memnunum." diye konuştu.

Bakkal, aldıkları beraberlik nedeniyle üzgün olduğunu kaydederek, şunları ifade etti: "Verdiğimiz tek bir pozisyonla maçın berabere bitmesine razı olduk. Taraftara teşekkür ediyorum, çok güzel destek oldular. Devam edeceğiz. İyi oynayan, disiplinli ve pozisyon üreten bir takım olduk. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece çoğu maçta galip gelecek yetenekte oyuncu grubum var. Maçın böyle bitmesi biraz talihsizlik. Puan puandır diyerek, üzülerek, devam edeceğimizi söylüyorum."

Tuna: "Bir puan bazen kazanç olabiliyor"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan bir puanın önemli olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk devresi ile ikinci yarısı arasında oyun anlamında ciddi farkların oluştuğunu belirten Tuna, şunları kaydetti: "Maça merkez orta sahada oyun kurarak ve topa sahip olarak başlamak istemiştik. Fakat oradaki top kayıplarımız, buna engel oldu. Alanyaspor'un özellikle en iyi olduğu yönlerden biri, rakip çıkarken kaptığı toplarda hızlı hücumlarla kendine avantaj sağlaması. Bu açıdan ligin en iyi takımlardan biri. Gol oranıyla bunu anlayabiliyoruz. Diğer bir önemli nokta ise ikinci yarıda topa sahip olduğumuz anlarda doğru organizasyonumuz. Alanyaspor'un bugünkü coşkusunu ve iyi oyununu tebrik etmemiz gerekiyor. Bizim ikinci yarıdaki dönüşümüz, golden sonraki tepkimiz, oyun anlamında doğruları yapmamız, biraz daha topa sahip olarak oyun üstünlüğünü ele geçirmemiz, hem doğrularımız hem de zaaflarımız anlamında iyi maç oldu diyebiliriz." İlk yarıda çok üretken olamadıklarını anlatan Tuna, bazı deplasman maçlarında bunu yaşadıklarını söyledi.

Demba Ba'nın merkez orta sahaya topu almaya geldiğinde yapılan baskının, oyun anlayışlarında biraz etkili olduğunu aktaran Tuna, "Bir puan bazen kazanç olabiliyor. Daha önce bir puana çok sevinmemiştik ama bugün ligin gidişatına baktığınızda bizim adımıza olumlu diyebiliriz. Çünkü kalan 8 maçın 5'ini evimizde oynayacağız. Onlardan iyi sonuçlar alırsak, ligi çok iyi pozisyonda bitirebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.