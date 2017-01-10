Aytemiz Alanyaspor, Glynor Plet'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Hollandalı forvet Glynor Plet'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Hollandalı forvet 29 yaşındaki Glynor Plet'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.
Aytemiz Alanyaspor, İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen Hollandalı forvet Glynor Plet'i transfer etti. Kulüp yönetimiyle anlaşmaya varan Plet, Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kulüp tesislerine gelen futbolcu Alanyaspor'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce Heracles, Twente, Genk, Zulte Waregem ve Eagles takımlarında forma giyen Plet, bu sezonun ilk yarısında Maccabi Haifa formasıyla ilk 11'de çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti.
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