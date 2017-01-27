Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu

Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da yer aldığı törende kendisini Akdeniz temsilcisine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Çavuşoğlu, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Susic'i getirdiklerini dile getirerek, "Herkesin bildiği, Türkiye'de birçok kulüpte görev almış bir hocayla anlaştık. Kendisinin Aytemiz Alanyaspor'a katkısı olacağını düşündüğümüz için 1,5 yıllık anlaşma yaptık. Öncelikle camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hocamıza başarılar diliyorum. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz yere hep birlikte çıkacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Susic ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna bu kadar çok adayın içerisinde beni seçtikleri için teşekkür ederim. Umarım hata yapmayız. Başarılı oluruz. Kulübün tesislerini çok beğendim. Takım fena değil. Sıralamada altımızda dört takım bulunuyor. İlk amacımız takımı oturtup iyi sonuçlar alarak, ligde kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek Mili Takımı'nın ardından 2015-2016 sezonunda Fransa'nın Evian takımını çalıştıran Safet Susic'in, Aytemiz Alanyaspor'da yardımcılığını ise Elvir Balic yapacak.