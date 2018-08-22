Aziz Yıldırım: 5 sene sonra gerçek yüzlerine vurmaya başlayacak

ESKİ Başkan Aziz Yıldırım’ın NTV’ye yaptığı açıklamaların yayımlanmayan kısımları şu şekilde: 150 milyon euro ben, 150 milyon euro o koysun istedim. Kulübü beraber borçtan kurtaralım istedim. 300 milyon euroya yakın bina, arsa ve gayrımenkuller de var. Borcu sıfırlayalım. TL demiş olsam euroyu karıştırmazdım. Şimdi bana kızıyorlar. 5 sene sonra gerçek yüzlerine vurmaya başlayacak. 20 senemi verdim, hapis yattım. Bunun değeri iyi bilinsin. Bütün üniversite projesini Vefa Küçük yürüttü, ona kırgınım. Bana evrak getirdiler imzaladım sadece. Bir şey söyleyemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. Alex ve Aykut’un problemi vardı. Yönetici olarak çözdüm. Alex, hapishanede de geldi. Hep gelmek istedi. Alex ile problemim yok. Adımı bir tesise vermesinler. Arsaların değeri 400 milyon dolardan aşağı inmeyecek dedim. ‘Parayı çakıl taşımı zennediyorsun?’ diye sordular. 450 milyon dolara çıktı. Lüks yaşamam. Orta sınıf aile gibi yaşıyoruz. İşini yapmayana çok kızarım.