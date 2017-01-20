Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Yıldırım çıldırdı! 60 milyon TL karşılığında...

Uzun süredir yaşanan 10 numara krizine son vermek isteyen Fenerbahçe yönetimi ekonomik olarak tüm şartları zorluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önceki gün sürpriz bir şeklide Milano'ya çıkarma yapan ve Jose Sosa ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler'in adeta çılgın bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
 
Önceki gün sürpriz bir şeklide Milano'ya çıkarma yapan ve Jose Sosa ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler'in adeta çılgın bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
 
MİLANO'DA KALMAK İSTİYOR
 
Fakat Jose Sosa yapılan bu astronomik teklife rağmen Sarı-Lacivertliler'e henüz 'evet' demedi... Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamasına rağmen güvenlik sorunlarını bahane ederek ayrılık kararı alan Tangocu'nun yeniden Türkiye'ye dönme konusunda büyük bir kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca Sosa'nın eşinin de Milano'da yaşamaya devam etmek istediği, bunun da sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.
 
BUGÜN EN KRİTİK ZİRVE VAR
 
İtalyan basını, Milan'dan gelen "Sosa'yı satmıyoruz" açıklamasının ise transfer taktiği olduğunu düşünüyor... Milan'ın Arjantinli yıldızın performansından hiç memnun olmadığını yazan gazeteler, "Başkan Galliani şu anda fiyat yükseltmeye çalışıyor. Bu nedenle tok satıcı rolünü oynuyor" ifadesini kullandı. Fenerbahçeli yetkililerin bugün Sosa ve eşiyle bir araya geleceği ve ikiliyi ikna yollarını arayacağı gelen bilgiler arasında. Eğer bu görüşmeden de sonuç çıkmazsa listedeki diğer isimler olan Oscar Romero ve Alan Patrick'le temasa geçilecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

Askerimiz El Bab'ta keskin nişancı tüfeği ile böyle atış yaptı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Denizden çıkarılan canavarlar

Denizden çıkarılan canavarlar

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

Bir anda ortaya çıkan yaratıklar korkuttu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA