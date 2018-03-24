Aziz Yıldırım Fenerbahçe Akademisi kuruyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir yandan Haziran ayında yapılacak genel kurul için çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da kulübün seviyesini çok daha yukarıya çıkartacak hamleler için çaba sarfediyor. Fenerbahçe Üniversitesi hayalini gerçeğe dönüştüren Yıldırım'ın yeni hedefi Fenerbahçe Akademisini kurmak.



YILDIRIM GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Kanarya'nın patronu Sarı Lacivertliler'in spordaki bütün braşnlarının bir araya toplanaycağı Akademi tesisleri için daha önce Gebze ve Tuzla'da arazi bakmış ve bazı temaslarda bulunmuştu. Başkan Aziz Yıldırım'ın son olarak Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yakınındaki dev bir araziyi kulübe kazandırmak için girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTENECEK

Yıldırım'ın dev araziyi satın almak için Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'le de bir görüşme yapacağı ve yardım talep edeceği kaydedildi. Başkanlıkta 20. yılını geride bırakan Fener'in patronu dev hamlesini gerçekleştirirse tüm branşların yanı sıra alt ve üst yapılar tek bir merkezde olacak ve koordinasyon kolay bir şekilde sağlanmış olacak.