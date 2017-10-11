Aziz Yıldırım Samandıra'ya çıkarma yapıp takıma olan güvenini yineleyecek

Fenerbahçe, milli araya lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde girdi. Sarı- Lacivertliler’in zirve yarışında yer alması için bundan sonra yoluna kayıpsız devam etmesi şart.

Başkan Aziz Yıldırım, bu yolda takıma moral ve destek vermek için ipleri eline alıyor. Fenerbahçe için artık her karşılaşma kritik öneme sahip. Başkan Yıldırım da bu nedenle, daha önce derbilerden önce yaptığı Samandıra ziyaretlerini sıklaştırma kararı aldı.

Yıldırım’ın pazar günkü Yeni Malatya mücadelesinden önce yöneticilerle birlikte tesislere çıkarma yapması bekleniyor. Başkan, 9. haftadaki Galatasaray derbisi için de aynı ziyareti gerçekleştirecek. Takımla ve teknik heyetle yemek yiyecek olan Aziz Yıldırım, kendilerine ne kadar güvendiğini bir kez daha dile getirerek moral aşılamaya çalışacak.