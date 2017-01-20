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Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı! Önlemler artırıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a gelen tehditler üzerine zırhlı araç verildiği iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin başkanına gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve Yıldırım'ın da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım'ın bilindiği üzere resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım'ın son 1 aydır zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından henüz doğrulanmadı.

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