Aziz Yıldırım'ı bekleyen büyük tehlike!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile TFF Hukuk Müşavirliği arasındaki ipler koptu! Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı maçta hakem soyunma odasındaki koridorlarında "hakeretleri ve tehditleri" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aziz Yıldırım, PFDK'dan ceza alması halinde sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

SEVKTE "HAKARET" DEĞİL "HAKARETLER" VURGUSU

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçında hakem soyunma odası koridorunun hem başında hem de sonunda hakemlere hakaretler etmesi temsilcinin raporunda yer aldı ve TFF Hukuk Müşavirliği, Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi kapsamında Yıldırım'ı PFDK'ya sevk etti.

Kurulun, Yıldırım'ı "hakem soyunma odası koridoru" kapsasmında sevk etmesi ve Yıldırım'ın sevkinde "hakareti" yerine "hakaretleri" ifadesini vurgulaması, Yıldırım'ın minimum 3 ay hak mahrumiyeti cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Aziz Yıldırım'ın sevkte de belirtildiği üzere "Bir kaç hakaretinin" olması, Yıldırım'a çıkacak olası cezanın katlanarak çıkmasına neden olacak ve bu da cezanın 3 aydan daha fazla olabilme ihtimalini güçlendiriyor.

AZİZ YILDIRIM'IN CEZASI KATLANACAK

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ayrıca maçtan sonra yağptığı "sportmenliğe aykırı" açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi gereği PFDK'ya sevk edildi. PFDK'a Yıldırım'a ceza verir ve bu ceza Tahkim Kurulu tarafından da onaylanırsa; Yıldırım'ın daha önce de aynı sebepten ceza alması (45 gün) sebebiyle bu ceza katlanarak gelecek ve Yıldırım, 60 ile 120 gün arasında bir cezaya çarptırılacak.

ALİ YILDIRIM, BAŞKASININ AKREDİTASYON KARTINI KULLANDI

PFDK'dan 45 gün men cezası alan Aziz Yıldırım, Adanaspor maçında "hakeme hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle PFDK'dan ceza alır (En az 3 ay), sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle de PFDK'dan 60 gün ceza alır ve bu cezalar da Tahkim Kurulu tarafından onaylanırsa; Yıldırım'ın var olan 45 günlük cezasına ek olarak minimum 5 ay daha ceza gelecek ve Yıldırım sezonu kapatacak.

Fenerbahçe - Adanaspor maçı için dikkat çeken sevklerden biri de Fenerbahçe Yöneticisi Ali Yıldırım'a ait. Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü görevlisi Taner Aybar'a ait akreditasyon kartını kullanması sebebiyle (belgelerin haksız kullanımı) PFDK'ya sevk edildi. Yıldırım'ın yanı sıra Aybar da PFKD'ya sevk edildi.