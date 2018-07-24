B36 Torshavn - Beşiktaş maçının hakemi Yevhen Aranovskiy oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı ön eleme maçını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.
Beşiktaş'ın 26 Temmuz 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı ön eleme maçını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.
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