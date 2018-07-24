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B36 Torshavn - Beşiktaş maçının hakemi Yevhen Aranovskiy oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı ön eleme maçını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.

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Beşiktaş'ın 26 Temmuz 2018'de  UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynayacağı ön eleme maçını Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Yevhen Aranovskiy yönetecek.

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