Babel, bir ilkin peşinde!

Beşiktaş’a ara transfer döneminde İspanya La Liga ekibi Deportivo La Coruna’dan transfer olan Ryan Babel, Kara Kartal’a kısa sürede uyum sağlamasıyla dikkat çekmişti. Daha önce 2 sezon Kasımpaşa forması giymesi sebebiyle Türkiye’ye uyum sağlama konusunda problem yaşamayan Hollandalı futbolcu, 3 karşılaşmada 2 gol ve bir asistlik performans sergileyerek doğru bir transfer olduğunu göstermişti. Etkili futbolu sebebiyle Beşiktaşlı taraftarların da şimdiden sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, derbiye özel olarak hazırlandı.

Sık sık kaleyi yoklayacak

Fenerbahçe mücadelesi öncesinde yapılan takım çalışmaları sırasında oldukça hırslı bir görüntü sergileyen yıldız isim, bu akşam Vodafone Arena’da Sarı-Lacivertliler’in filelerini havalandırıp daha önce Kasımpaşa’da 3 maçta yapamadığını yapmak istiyor. Tecrübeli futbolcu, Siyah-Beyazlı taraftarlar önünde oynanacak karşılaşmada sık sık hem ceza alanı dışarısından yapacağı vuruşlarla Kanarya’yı yıkmayı hedefliyor.

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