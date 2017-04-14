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Babel: Biz bu turu geçeceğiz

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın, Lyon'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

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İşte Babel'in maç sonu açıklamaları;

"Deplasmanda atılan gol tabi ki önemli. 1-0'dan sonra skoru korumak için çok çalıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse verdiğimiz pozisyonlar vardı ve şanslıydık. Ancak inanıyoruz ki, rövanşta taraftarımızla birlikte bu turu geçebiliriz. Daha son sözümü söylemedik."

Ryan Babel son dakikalarda yapılan bireysel hatalarla ilgili olarak ise, "Avrupa Ligi maçları tabi ki ligden farklı. Gerginlikten olabilir. Ancak şunu unutmamak lazım. Biz kaybederken de takımız, kazanırken de. Az önce de söyledim. Rövanş için özgüvenimiz yüksek. Ben eminim. Biz bu turu geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

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