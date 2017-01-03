Babel: O hareketi Beşiktaş'a yapmadım

Beşiktaş’ın Deportivo La Coruna'dan transferi Ryan Babel, siyah-beyazlıların devre arası kampını gerçekleştirdiği Antalya'da basın toplantısı düzenledi.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu düzenlediği basın toplantısında Kasımpaşa döneminde eliyle yaptığı 8 işareti hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

Hollandalı oyuncu, "8 yaptığım fotoğrafın aslı şu; Beşiktaş öndeydi ve kalecinin 6 saniye kuralı vardı. Ben de elimle 6-7-8 diye sayarken 8 yaptığım an konuşuldu. O hareketin hiç bir maçla ya da skorla alakası yok" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR BAŞAKŞEHİR VAR"

Fenerbahçe'deki vatandaşları Gregory van der Wiel, Jeremain Lens ve Robin van Persie, Galatasaray'daki vatandaşları Nigel de Jong, Wesley Sneijder'e karşı şampiyon olup olamayacağı sorulan Babel, "Zirvede çok güçlü bir Medipol Başakşehir var. Hollandalı arkadaşlarımla iletişime geçmedim. Gelmeden önce onlarla görüşmedik." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili de konuşan Babel, "Türkiye'de yaşananlar kötü. Burayı tanımayanların aklında olumsuz şeyler yaratıyor. Buraya gelirken beni de eleştirenler oldu. Ancak bunların son bulmasını diliyorum. Türkiye'yi sevenler için üzücü bir durum. İstanbul'u yakından tanıyorum ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi.

Liverpool'dan Hoffenheim'a gitmekle yanlış bir tercih yapıp yapmadığıyla ilgili soru üzerine Babel, "Liverpool'dan Hoffenheim'a gitmek bilinçliydi. Hoffenheim genç bir takımdı. Bundesliga oldukça güçlü bir lig. Milli Takım'a gitmek için sürekli oynamam gerekiyordu. Doğru bir tercihti" diyerek sözlerini noktaladı.