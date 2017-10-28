Babel: Önemli bir galibiyet, daha da iyi oynamamız gerekiyordu

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyapsor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta Babel açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir galibiyet, daha da iyi oynamamız gerekiyordu. Daha iyi oynamak, bazı şeyleri daha iyi yapmak için güzel bir başlangıç oldu. Rakip çok adamla, kalabalık bir şekilde savunma yapıyor. Böyle durumlarda pozisyon bulmak kolay değil. Buna da hazır olmak gerekiyor, geliştirmemiz gereken durumlardan biri de belki bu"