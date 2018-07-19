Babel, 2021'e kadar Kartal

KARTAL taliplileri çoğalan Ryan Babel’i takımda tutmak için harekete geçti ve ilk görüşmeden olumlu cevap aldı. Beşiktaş yönetimi normalde 30 Haziran 2019’da sözleşmesi biten Hollandalı futbolcu ile yaptıkları görüşmede yıllık 2 milyon 100 bin lira olan ücretini 3 milyon euroya çıkardılar ve + 2 yıl daha sözleşme uzatma teklifini yaptılar.

FLAMENGO’YA GİTMEDİ

Babel’in yönetimin yeni teklifine olumlu yaklaştığı ve tarafların son bir kez daha masaya oturarak anlaşmaya son şeklini vereceği öğrenildi. Babel bir süre önce Flamengo’dan teklif almış. Beşiktaş Brezilya kulübü ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen 31 yaşındaki oyuncu son anda, kulübünde kalmayı tercih etmişti.

KOZLAR BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş ile Babel arasındaki görüşmelerde son anda bir pürüz çıkmazsa, yıldız futbolcu 2021 yılına kadar Siyah-Beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş oyuncu ile yaptığı anlaşma ile ileride olası bir transfer durumunda kozları da elinde tutmuş olacak. Kartal’ın yıldız futbolcusu geçen sezon 32 maçta 13 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.