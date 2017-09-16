Bafetimbi Gomis: Evimizde kazanmak ve taraftarımızın önünde goller atmaktan dolayı mutluyum

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçta iki gole imza atan yıldızı Bafetimbi Gomis, kısa bir değerlendirme yaptı.

Bafetimbi Gomis, attığı iki golden çok takımın gol atmasının önemli olduğunu söylerken, Cenk Ergün'e teşekkür etti.

İşte Bafetimbi Gomis'in maç sonundaki sözleri...

''Kasımpaşa zor bir takımdı, kendime alan yaratmakta zorlandım. Konsantre olmam gerekiyordu. Golü atarken da soğukkanlı davrandım. Kaleciyi ve defansı geçtim ama bu sadece Bafe Gomis'in değil, takımın golüydü.''

''Gol attığımı için mutluyum ama önemli olan Galatasaray'ın gol atmasıydı. Evimizde kazanmak ve taraftarımızın önünde goller atmaktan dolayı mutluyum.''

''Beni buraya Cenk Ergün getirdi ve adaptasyon sürecinde bana çok yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum.''