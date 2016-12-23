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Bahis skandalı! Tam 1260 maç...

İngiliz futbolunun 'haşarı' çocuğu Joey Barton, Futbol Federasyonu'nun koyduğu bahis kurallarına uymayarak son 10 yılda tam 1260 ayrı maça bahis yaptığı ortaya çıktı.

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Son olarak Burnley forması giyen Joey Barton'ın adı yine bir skandala karıştı.
 
Joey Barton'ın, İngiltere Futbol Federasyonu'nun koyduğu bahis kurallarına uymadığı ortaya çıktı. BBC, Sky Sports gibi önemli İngiliz basın kuruluşlarının son dakika geçtiği habere göre; Barton, 2006 ila 2016 yılları arasında tam 1260 ayrı maça bahis yaptı.
 
Joey Barton'ın 1260 maça bahis oynaması sonrası ağır bir ceza alması bekleniyor.

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