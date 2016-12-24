Banvit 2 maç aradan sonra galip

Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 12. haftasýnda Banvit, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 99-76 yendi.

Karþýlýklý basketlerle baþlayan karþýlaþmada ev sahibi takým, Carter ve Hummer ile sayýlar bulurken, Banvit, Chappell, Muric ve Vidmar'ýn etkili oyunlarýyla 3. dakikayý 7-5 önde geçti. Muric ve Chappell ile yüksek þut yüzdesi yakalayan konuk ekip, 8. dakikasýna 21-13 önde girdiði çeyreði 28-18 üstün bitirdi.

Ýkinci periyoda iyi giren taraf Halk Enerji TED Ankara Kolejliler oldu. Shorter, Morrison ve Hummer ile rakip savunmayý aþan baþkent temsilcisi, 12-5'lik seriyle 13. dakikada farký 3 sayýya indirdi: 30-33. Savunmasýný sertleþtiren ve rakibini üst üste top kayýplarýna iten Bandýrma ekibi, Theodore, Orelik ve Kulig'in sayýlarýyla rakibine 16-5'lik seriyle karþýlýk verdi ve 27. dakikada farký yeniden çift hanelere (35-49) taþýdý. Kurig'in skorer oyununu sürdürmesiyle kontrolü elinde tutan Banvit, soyunma odasýna 56-40 önde gitti.

Her iki takýmýn da pota altýndan sayý aradýðý 3. periyodun ilk dakikalarýnda Banvit, Orelig ve Theodore ile basketler üreterek, 25. dakikayý 20 sayý farkla 68-48 üstün geçti. Baþkent ekibi, Shorter-Morrison ikilisiyle sayýlar bulurken, Banvit, özellikle boyalý alandan ürettiði basketlerle farký daha da açtý ve çeyreði 86-55 önde tamamladý.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, final periyodunun ilk bölümünde hücumda etkili bir performans sergiledi. Shorter, Thomas ve Hummer'ýn basketleriyle 7-0'lýk seri bulan ev sahibi ekip, 33. dakikada farký 24 sayýya düþürdü: 62-86. Kalan sürede her iki takým da genç oyuncularýna þans tanýrken, farkýn kapanmasýna izin vermeyen Banvit, karþýlaþmadan 99-76 galip ayrýldý.

- Notlar

Banvit'te, Anadolu Efes'ten sezon sonuna kadar kiralanan Furkan Korkmaz, Ankara deplasmanýnda ilk kez yeni takýmýnýn formasýný giydi.

Milli basketbolcu, karþýlaþmayý 6 sayý, 2 ribaunt ve 4 asistle tamamladý.

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ABD'li oyuncusu Robert Thomas, karþýlaþmanýn ikinci çeyreðinde sakatlýk geçirdi. Pota altý mücadelesinde rakibinin dirseðinin gelmesi sonucu burnunda açýlma meydana gelen ABD'li oyuncu, tedavisinin ardýndan karþýlaþmaya devam etti.