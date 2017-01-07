Banvit, İstanbul'da yıkıldı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 85-85 beraberlikle biten maçın uzatma dakikalarında Banvit'i 100-95 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sahasında üst üste 5. galibiyetini elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor toplamda 6. galibiyetini aldı. Konuk ekip Banvit ise 4. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Banvit, Theodore'un etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-11 üstün geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ekip karşısında Armand-Varnado ikilisiyle üst üste skor üretti. Banvit, Theodore'un son dakika isabetiyle rakibine cevap verdi ve ilk periyot 23-23 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci periyoduna Metecan Birsen'in 4-0'lık serisiyle giren ev sahibi takım 12. dakikada 27-23 üstünlük kurdu. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı serilerle geçti. İlk olarak misafir takım Kulig ve Tolga Geçim'in isabetleriyle 6-0'lık seriyle 13. dakikada 29-27 öne geçti. Rakibine Varnado, McCauley ve Calloway'in 7-0'lık serisiyle cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, periyot sonunda Markota'nın skorer oyunuyla soyunma odasına 43-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Deniz Kılıçlı ve Armand ile basketler bularak başlayan İstanbul temsilcisi, 22. dakikada skoru 48-43'e getirdi. Karşılıklı isabetlerle devam eden ve iki takımında birbirine üstünlük sağlayamadığı çeyrekte Bandırma temsilcisinin Chappell ve Tolga Geçim ile üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği atışlara, turuncu-lacivertliler Armand-McCauley ikilisiyle cevap verdi ve son 46 saniye kala skor 59-59 oldu. Çeyrek sonunda Armand ile 4-0'lık seri yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son periyoda 63-59 önde girdi.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakanın dördüncü periyoduna iyi giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Calloway ve Klobucar'ın atışlarıyla 32. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 67-59. Tolga Geçim'in üç sayılık atışıyla toparlanan Banvit; Theodore, Furkan Korkmaz ve Kulig'in art arda buldukları basketlerle rakibine 13-0'lık seriyle cevap vererek 34. dakikada 5 sayı farkla öne geçti: 67-72.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu bölümde Armand'ın etkili performansıyla toparlandı ve 37. dakikada 1 sayı farkla öne geçti: 75-74. Karşılaşmanın son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Furkan Korkmaz'ın mücadelenin bitimine 4 saniye kala yakaladığı isabetle 85-83 öne geçen Banvit karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 saniye kala Klobucar ile skor üretti ve maçın normal süresi 85-85 eşitlikle son buldu.

Uzatma dakikalarına iyi başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, McCauley ve Markota'nın basketleriyle 5-0'lık seri yakaladı ve 42. dakikada skoru 90-85'e getirdi. Periyodun kalan bölümünde yaptığı sert savunmayla rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen İstanbul temsilcisi, Klobucar'ın üst üste isabetleriyle sahadan 100-95 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla 24 sayı kaydeden Armand olurken, Klobucar 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Banvit'te ise Theodore 19, Kulig 16 sayıyla oynadı.

Salon: Cebeci

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Armand 24, Calloway 10, Uğur Dokuyan 2, Deniz Kılıçlı 9, Markota 13, Metecan Birsen 4, Klobucar 16, Varnado 9, McCauley 13

Banvit: Chappell 15, Theodore 19, Muric 8, Orelik 7, Vidmar 6, Kulig 16, Tolga Geçim 14, Emir Gökalp, Furkan Korkmaz 10

1. Periyot: 23-23

Devre: 43-41

3. Periyot: 63-59

Normal süre: 85-85

5 faulle çıkanlar: 39.31 Armand (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), 44.40 Theodore (Banvit)