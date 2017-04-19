Barcelona sahasında Juventus ile 0-0 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, ilk maçta 3-0 yenildiği Juventus ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, ilk maçta 3-0 yenildiği Juventus ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
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