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Barça'dan sürpriz paylaşım! Arda...

Barcelona, milli futbolcumuz Arda Turan’ın doğum günü için resmi sayfasından paylaşımda bulundu.

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Bugün 30. doğum gününü kutlayan Arda Turan için Barcelona sürpriz bir paylaşım yaptı.

Katalan ekibi, resmi Twitter adresinden Arda Turan için şu ifadeleri kullandı:

"Doğum günün kutlu olsun Arda Turan! İyi ki doğdun..."

Barcelona ayrıca Arda Turan için bir de hastag açtı ve 'İyi dileklerinizi #Arda30 hastagine yollayabilirsiniz' ifadelerini kullandı.

Arda'nın doğum günü sosyal medya üzerinden de birçok futbolsever tarafından kutlandı. Bu sezon 25 maçta 13 gol atan milli futbolcu kariyer rekorunu kırmış ve en iyi performansına ulaşmıştı.

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