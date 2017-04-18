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UEFA, Barcelona-Juventus maçına Murat Ilgaz'ı atadı

Murat Ilgaz, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Juventus arasında oynanacak rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcisi  Murat Ilgaz, İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Juventus takımları arasında  yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında hakem  gözlemcisi olarak görev yapacak." denildi.

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Camp Nou'da oynanacak karşılaşma TSİ  21:45'te başlayacak.

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