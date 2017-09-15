Barcelona Arda Turan'ı Nice'e gönderip Jean Michael Seri'yi transfer edecek

Barcelona ara transfer dönemi için izleyeceği politikayı şimdiden hazırladı. Jean Michael Seri transferinden vazgeçmeyen Barcelona, devre arasında orta saha oyuncusunu takıma katmak için girişimlerini hızlandıracak. Nice kulübünde forma giyen Seri için takımı 40 milyon euro istediği iddia edilmişti.

Fransız kulüpte 3. sezonunu geride bırakan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Nice forması çıktığı 39 mata 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Seri'nin sözleşmesi 2019 yılna kadar sürüyor.Katalanlar Arda Turan konusunda ise nihai karara vardı. Arda'nın Ocak ayında kiralık ya da satılarak takımdan gönderileceği belirtildi. En güçlü ihtimalin ise Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Philippe Coutinho transferi için takas edilecek isim ya da isimlerden birinin Arda Turan olduğu söylendi.

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