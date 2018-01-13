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Barcelona Arda Turan'ın sözleşme şartlarını açıkladı

Barcelona'da başkan yardımcılığı görevindeki Jordi Mestre, Başakşehir'in Arda Turan'ın tüm maliyetini karşılayacağını açıkladı.

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Barcelona'dan Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili İspanya'dan yeni bir açıklama geldi.

Barcelona'da başkan yardımcılığı görevindeki Jordi Mestre, Arda Turan'ın maaşıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonuyla kiraladığı Arda için konuşan Jordi Mestre, ''Arda Turan transferi için tüm maliyeti (maaşını) Başakşehir karşılayacak'' ifadelerini kullandı. Arda Turan, Barcelona'dan yıllık yaklaşık 8 milyon euro sabit ücret kazanıyordu.

Daha önce Arda Turan'ın maaşının bir bölümünün Barcelona tarafından karşılanacağı da iddia edilmişti.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini ''Arda bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir'in değil Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun'' sözleriyle açıklamıştı.

(Sporx)

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