Barcelona CEO'su Oscar Grau, devre arasında Coutinho'yu almak için finansal olarak hazır olduklarını söyledi

Barcelona CEO'su Oscar Grau, devre arasında Coutinho'yu transfer edebileceklerini söyledi.

Grau, basın toplantısında yaptığı açıklamada; "Coutinho ya da başka bir oyuncuyu devre arasında kadromuza katmak için finansal olarak hazırız. İstediğimiz, mümkün olduğu kadar yarışmacı bir kadro ortaya çıkarmak. Oyuncu satmasak bile, oyuncu transfer etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN YÜKSEK RAKAMLARA SAHİBİZ"

Barcelonalı yönetici, geçen sezona göre 189 milyon euro yükselişle bu sezon 897 milyon euro gelir beklediklerini belirtti ve, "Şu anda finansal olarak elde ettiğimiz rakamlar, dünyadaki herhangi bir kulübün rakamlarından daha yüksek. Dünyadaki başka hiçbir takım, hatta NBA ya da NFL'de bile bu kar oranlarına yaklaşan takım yok" dedi.

Grau ayrıca, Katalonya'nın bağımsızlığı durumunda da La Liga'da devam etmek üzere planlarını yaptıklarını kaydetti.

BARCELONA COUTINHO'YU YAZ AYLARINDA ALAMADI

Yaz aylarında da Liverpool ile görüşen Barcelona, İngiliz ekibinin 200 milyon euroluk talebi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.