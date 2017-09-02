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Barcelona Mesut Özil için atağa geçti

Milli yıldız Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'nın Coutinho transferinde ilerleme sağlayamaması üzerine listesine flaş bir ismi dahil etti.

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Barcelona, bir süredir orta sahasını güçlendirmek için mesai harcıyor. Daha önce birçok isim için teklifte bulunan Barcelona, Coutinho için bir teklif daha sunmaya hazırlanıyor.

Cope Radio'da yer alan habere göre Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Coutinho transferi için Liverpool'u ikna edemezse, Mesut Özil için Arsenal'İn kapısını çalacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil için Katalan devinin 60 milyon euro (246 milyon lira) önermesi bekleniyor.

Mesut Özil 2013 yılının yaz transfer döneminin son gününde Real Madrid'den Arsenal'e gelmişti. 28 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızın Arsenal ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Fotomaç)

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