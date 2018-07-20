Barcelona, Rabiot'u transfer ediyor

İspanyol devi Barcelona, Inıesta'nın takımdan ayrılmasının ardından orta sahanın göbeği için sürdürdüğü alternatif arayışlarında Adrien Rabiot ile her konuda anlaştı.

İspanyol medyasında yer alana habere göre Frnasız futbolcu için için berebir görüşme yapan katalan ekibinin yöneticileri, 23 yaşındaki yıldız ile kısa sürede anlaşma sağladı.

RAKAM 40 MİLYON EURO

Sonraki etapta PSG ile görüşmeye başlayacak Barcelona'nın, Fransız orta saha için düşündüğü rakam 40 milyon euro olduğu belirtildi.

Paris Saint Germain altyapısından yetişen Adrian Rabiot, kırmızı-mavili ekipte şimdiye dek forma giydiği 135 karşılaşmada 17 gol 13 asistlik performans gösterdi.

(Sporx)