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Barcelona'da Arda Turan Getafe maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı

Barcelona'nın Getafe ile oynayacağı mücadelenin 18 kişilik kadrosu açıklandı ve kadroda sakatlığı bulunduğu belirtilen Arda Turan yer almadı.

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Barcelona'nın Getafe ile İspanya La Liga'nın 4. haftasında oynayacağı mücadelenin kadrosu belirlendi.
 
Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin belirlediği 18 kişilik kadroda, sakatlığı bulunduğu açıklanan Arda Turan ile birlikte Paco Alcacer, Lucas Digne, Aleix Vidal Thomas Vermaelen ve Rafinha yer almadı. Arda Turan, bu sezon sadece Betis maçında kadroda yer almış, ancak süre bulamamıştı.
 
Barcelona'nın 18 kişilik kadrosu şu şekilde: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Pique, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suarez, Messi, Dembele, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, Andre Gomes, Umtiti.
 
Barcelona, 16 Eylül Cumartesi günü 17:15'te deplasmanda Getafe'ye konuk olacak.

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