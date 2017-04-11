Barcelona'da Neymar depremi!
İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yıldızı Neymar'a 3 maç ceza verdi, Brezilyalı futbolcu El Clasico'da oynayamayacak.
- Sporx
Barcelona'da Neymar şoku yaşanıyor. İspanya Futbol Federasyonu, Neymar'a 3 maç ceza verdi ve Brezilyalı futbolcu El Clasico'da forma giyemeyecek.
Malaga'ya 2-0 mağlup oldukları mücadelede kırmızı kart ile oyun dışında kalan Neymar'a kırmızı kart nedeniyle 1 maç, maçın hakemine olan sözleri ve alkışlaması nedeniyle de artı 2 maç ceza verildi.
Neymar, Real Sociedad, Real Madrid ve Osasuna karşılaşmalarında takımındaki yerini alamayacak. Barcelona ile Real Madrid, 23 Nisan'da El Clasico'da karşı karşıya gelecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.