Galatasaray Aleix Vidal'in peşinde

Transfer gündemi iyiden iyiye hareketlenen Galatasaray’da çıta yükseldi. Yıllardır süren sağ bek krizini kökünden çözmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, rotayı Barcelona’nın gözden çıkardığı Aleix Vidal’e çevirdi. Sevilla’da gösterdiği müthiş performansın ardından 17 milyon Euro’ya Barça’ya transfer olan İspanyol futbolcu, bu sezon ligde sadece 1 maça çıkabildi. Takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Vidal’e, kulüp yönetimi de kolaylık gösterecek. Galatasaray Yönetimi işi kiralama yöntemiyle çözmeyi planlıyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun kadroya katılabilmesi için önemli bir hamlenin daha yapılması gerekiyor.

Hepsi birbirine bağlı

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre Çin kulübü Guangznou Evergrande, Lukas Podolski için 20 milyon Euro’luk bonservis teklifiyle Galatasaray’ın kapısını çalacak, ayrıca oyuncunun kendisine de senelik 9 milyon Euro önerecek. Eğer bu teklif resmileşirse, yönetim hiç düşünmeden Poldi ile yolları ayırıp Vidal’i renklerine bağlayacak. Ayrıca forvet hattından bir oyuncu eksileceği için de uzun süredir gündemde bulunan Hoffenheim’ın forveti Eduardo Vargas transfer edilecek.

Sıradaki hedef stoper

UEFA’nın dayattığı kriterler çerçevesinde yıllık kadro maliyeti 65 milyon Euro’yu geçmemesi gereken Sarı-Kırmızılılar, bu limitte kalabilmek için kullanılmayan diğer futbolcuları da göndermeye çalışıyor. Chedjou, Sigthorsson, Josue, Salih Dursun, Jem Karacan, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili gibi isimler bu listenin başında geliyor. Bum kriz de çözüldükten sonra ağırlık tamamen stoper transferine verilecek.