Barcelona'ya büyük şok!

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken ev sahibinin üstün oyunu dikkat çekti. Nitekim Real Betis 74. dakikada Alex Alegria ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra baskı kuran Barcelona, 90. dakikada Luis Suarez’in attığı golle bir puanı son dakikada kurtardı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 42 çıkardı. 2 maç fazlası olmasına rağmen Real Madrid’in 1 puan gerisinde bulunan Katalan ekibinin şampiyonluk şansı iyiden iyiye azaldı. Barcelona, bu akşam Sevilla’nın deplasmanda Espanyol’dan puan alması halinde sıralamada 3. sıraya kadar gerileyecek. Galibiyeti kaçıran Real Betis ise puanını 23’e çıkararak bir basamak yükseldi ve 13. sırada kendine yer buldu.

Barcelona bir sonraki hafta evinde Athletic Bilbao’yu konuk ederken, Real Betis Deportivo La Coruna’ya misafir olacak.