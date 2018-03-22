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Bartomeu: Oynayacaksa Cengiz Ünder için 100 milyon euro da veririz

Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Bartomeu’nun Cengiz Ünder için gözden çıkardığı parayı açıkladı.

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FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tutumlu, “Arda öncesi Barcelona İlkay ile anlaşmıştı. Luis Enrique Arda’da ısrar etti. Barça Başkanı “Yanlış Türk’ü tercih ettik” dedi. Ben de “Dikkat et, bir Türk daha gelebilir” dedim. O da ‘Evet, Ünder gelebilir” dedi. 80 milyon Euro bedeli var denildi, oynayacaksa 100 milyon Euro da veririz’ cevabını verdi” diye konuştu.

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