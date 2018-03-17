Başakşehir - Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu zorlu karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Süper Lig mücadelesi saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı STAR.COM.TR'den CANLI olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, son dönemde yenmekte en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, hem rakibiyle puan farkını 3'e çıkarmaya hem de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.

Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Turuncu-lacivertli ekip, alacağı galibiyetle şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi.

Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı.

SAKAT, CEZALI VE CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaşkarşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.

Medipol Başakşehir'de, Beşiktaşkarşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Beşiktaş'ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

KART SINIRINDA OLANLAR

Bayern Münih maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen ancak takımla birlikte çalışmalara başlayan Pepe ile Dusko Tosic ise Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki yerlerini alacaklar.

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

21 MAÇTAN 4'ÜNÜ KAZANDI

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 19'u Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 12 resmi maçtan 9'u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 19 kez karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ, SON 14 RESMİ MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 14 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park'taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'deki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 10 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 4'ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Da Costa, Clichy, G.İnler, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo